Футболист перебрался в чемпионат Турции.
Меди Бенатиа
30 июля 2021, 18:55
Бывший защитник Ювентуса, Баварии и Ромы Мехди Бенатья стал игроком турецкого Фатих Карагюмрюк.
Футболист перебрался в новый клуб на правах свободного агента. О сроках контракта не сообщается.
Прошлым клубом 34-летнего марокканца был катарский Аль-Духаиль, за который он отыграл 33 матча (1 гол).
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