Украина

Футболист перебрался в чемпионат Турции.

Бывший защитник Ювентуса, Баварии и Ромы Мехди Бенатья стал игроком турецкого Фатих Карагюмрюк.

Футболист перебрался в новый клуб на правах свободного агента. О сроках контракта не сообщается.

Прошлым клубом 34-летнего марокканца был катарский Аль-Духаиль, за который он отыграл 33 матча (1 гол).

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