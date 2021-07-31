Украина

Руководство УПЛ перенесло матч третьего тура между Минаем и Колосом по просьбе команды из Коваливки.

УПЛ на своем официальном сайте уведомила о переносе матча третьего тура национального первенства между Колосом и Минаем на неопределенный срок.

Дирекция УПЛ пошла на встречу руководству Колоса, которое попросило перенести матч 3-го тура УПЛ против Миная из-за игры Колоса в Лиге конференций против Шахтера из Караганды, что запланирована на 10 августа.

Отметим, что УПЛ еще не определила новую дату перенесенного матча. Эти данные будут сообщены позже.

Напомним, УПЛ перенесла матч Миная с Динамо, но уже известна новая дата матча между командами.

Во втором туре УПЛ Минай сыграет против Александрии, а Колос свой матч уже отыграл, минимально переиграв харьковский Металлист-1925.