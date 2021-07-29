Лига конференций

Команда из Ковалевки в матчах третьего раунда квалификации сыграет против Шахтера из Караганды.

Несколько мгновений назад в Казахстане Шахтер из Караганды обыграл румынскую Стяуа, добыв победу в серии послематчевых пенальти, благодаря чему прошел в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Первый матч в Румынии закончился со счетом 1:0 в пользу Стяуа. Уже на старте ответного матча Габышев вывел казахстанскую команду вперед, но на 76-й минуте румыны сравняли счет усилиями Комана.

Тем не менее Шахтер не сдался и смог забить на первой дополнительной минуте ко второму тайму — результативным ударом отметился Таттыбаев. В дополнительном времени голов не было и встреча перешла в серию послематчевых пенальти, где более удачливыми были игроки Шахтера со счетом 5:3.

Таким образом, Шахтер прошел в третий раунд квалификации нового еврокубкового турнира, где сыграет с Колосом. Первая игра состоится 5 августа в Ковалевке, а ответная встреча — 12 августа в Казахстане.

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