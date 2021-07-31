Украина

Бразильский полузащитник "горняков" Педриньо отметился первым голом за Шахтер в победном матче против Львова.

Донецкий Шахтер разгромил Львов (3:0) во втором туре УПЛ благодаря голам Траоре, Дентиньо и Педриньо.

Бразильский полузащитник Педриньо, который забил один из голов в ворота Костика, подвел итоги поединка, поздравив своих партнеров и рассказал, кому посвятил первый гол в составе "горняков".

"Знали, что во Львове нас ждет неуступчивый соперник и тяжелый поединок. Нам противостояла очень хорошо организованная команда. Если бы мы сразу забили гол, было бы легче, но этого не случилось. Однако мы старались контролировать игру и в итоге добились своего.

Гол посвящаю дочери, которая скоро родится, а также супруге. Бог даст, все будет хорошо, она будет здоровой и счастливой", — приводит слова Педриньо пресс-служба Шахтера.

После очного матча "горняки" набрали шесть очков и возглавляют турнирную таблицу УПЛ, а Львов находится на 9 месте, имея в активе одно очко.