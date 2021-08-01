Украина

Исполком УАФ утвердит нового специалиста.

Андрей Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной Украины подошел к концу, а потому УАФ придется искать нового тренера.

Как сообщил Александр Денисов в эфире Великого футбола, исполком УАФ назначит нового специалиста 9 августа.

Андрей Шевченко пришел на пост главного тренера сборной Украины в 2016 году, сменив Михаила Фоменко после провала на чемпионате Европы 2016 года.

Напомним, что Football.ua предлагает своим читателям пройти опрос и спрогнозировать имя нового тренера национальной команды.