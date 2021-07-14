Украина

Украинский защитник хотел бы выступать за национальную команду, но за него все было решено заранее.

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал свое очередное отсутствие в составе национальной команды во время минувшего Евро-2020.

Напомним, 31-летний украинец перестал вызываться в состав сборной после своего переезда в Россию в 2019 году.

"Я всегда ждал вызова, но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают.

Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть футбол по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я свою карьеру в сборной закончил", — приводит слова Ракицкого Чемпионат.

Отметим, что сборная Украины на минувшем Евро-2020 добралась до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).