Украина

Помощник румынского тренера дал комментарий после матча.

Динамо Киев в рамках второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины начало сезон победой над Вересом.

Ассистент Мирчи Луческу Эмил Карас рассказал, почему румына не было в тренерской зоне, а также поделился подробностями о состоянии Вербича и Попова.

"Хорошая победа. Правда, играли мы не всегда хорошо, но нужно учитывать и соперника, который был неуступчивым, и жару. В целом, было нелегко. Но, думаю, счет по игре, и особых проблем не было. Хотя забили два быстрых мяча, потом начали играть более индивидуально, расслаблено. В частности, были и проблемы в контроле мяча, передачах. Мистер в перерыве акцентировал на этом внимание, что, независимо от счета, нужно вести игру и играть дисциплинированно.

У Мистера простуда, немного поднялась температура. Доктор говорит, что причиной, скорее всего, являются перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Доктор решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать возле поля.

Мы все желаем Мистеру скорейшего выздоровления. Ребята очень переживают. Думаю, что часть приложенных ими усилий посвящалась и Мистеру. Футболисты старались играть и за главного тренера. Во всяком случае, я надеюсь на это.

В каком состоянии Денис Попов? Я пока не знаю, вопрос нужно адресовать врачам. Тот стык с нападающим гостей мне сразу не понравился. Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр.

Вербич? К сожалению, у Беньямина одна травма зажила, а другая появилась. Он очень удачно вошел в игру с Унионом на сборах, забил мяч, но буквально через пару минут неудачно упал на плечо. У него проблема с ключицей, нужно время, чтобы она зажила. Он не должен играть контактно, а может только тренироваться с командой. Будем ждать еще 10-12 дней, пока Вербич восстановится", — приводит слова Караса официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо Киев против Вереса.