Украина

Президент "бело-синих" поделился своими эмоциями после победы над Вересом в матче УПЛ.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды над ровненским Вересом (4:0) в поединке второго тура УПЛ.

"Выиграли 4:0, ребята молодцы. Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. При этом мы все понимаем, что сборники находятся пока не в оптимальных своих кондициях. Сейчас у нас впервые за долгие годы есть время постепенно подготовить их к Лиге чемпионов. Те же ребята, которые вышли, играли достойно и фрагментами футбол понравился. Думаю, и зрители, которых пришло сегодня 12-13 тысяч, получили удовольствие. Надеюсь, с каждой игрой будет все больше и больше людей поддерживать команду с трибун.

Экспериментальный состав с Гармашем на острие атаки? Мне сложно говорить об экспериментальном составе – это виднее тренеру, кто в каких кондициях находится. Тем более у нас сегодня был экспериментальным и тренерский штаб, поскольку Мистер немного простудился и находился в VIP-ложе. Думаю, через игры – сейчас поедем в Турцию к Фенербахче, потом в чемпионате против Зари и Миная – мы наберем свои оптимальные кондиции. Спадет жара, и будем показывать футбол, чтобы в первую очередь радовать болельщиков.

Зрелищность матча? В принципе, я понимал, что по такой погоде будет непросто. У Вереса хорошая команда, которую возглавляет опытный тренер, знающий концепцию игры Мистера, с которым он работал ранее. Думаю, эта команда еще потреплет нервы многим соперникам. А стартом я доволен – всегда приятно начинать с победы", — приводит слова Суркиса пресс-служба киевлян.

Видеообзор матча Динамо — Верес можно посмотреть на Football.ua.