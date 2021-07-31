Украина

Вадим Ющишин и Александр Савошко продолжат карьеру в Первой лиге.

Верес и ФК Ужгород согласовали аренду двух футболистов "красно-черных" – сообщил официальный сайт команды из Ровно.

Вадим Ющишин и Александр Савошко проведут сезон-2021/22 на правах аренды в составе новичка Первой лиги.

В сезоне-2020/21 вратарь Ющишин один раз сыграл за Верес в Кубке Украины, а защитник Савошко трижды выходил на поле в чемпионате.

В воскресенье, 1 августа, состоится матч 2-го тура УПЛ Динамо — Верес. Начало в 19:30.