Украина

Столичный коллектив накануне прибыл на нем на игру против Вереса.

Домашняя игра против ровенского Вереса в рамках второго тура украинской Премьер-лиги стала для киевского Динамо дебютной в новом сезоне. "Бело-синие" отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0, после чего отправились на клубную базу на новом транспортном средстве, которое было презентовано команде еще накануне отчетной игры.

Динамо Киев — Верес 4:0 Видео голов и обзор матча

Как сообщает официальный сайт Динамо, очередным шагом в развитии клубной инфраструктуры стало приобретение автобуса немецкой марки Setra, которая входит в концерн Daimler AG. Модель и серия транспортного средства — S 516 HDH.

Данные автобусы входят в премиум-сегмент в своем классе, и содержат на борту эксклюзивно выпущенную для Динамо конфигурацию из внутреннего оборудования, а также усовершенствованную систему безопасности.

Дополнительно, столичный клуб также закупил два новых автобуса марки Mercedes для команд детской школы имени Валерия Лобановского.