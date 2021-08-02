Украина

УАФ признала ошибку судейской бригады, которая не зафиксировала офсайд на последних минутах матча УПЛ.

Комитет арбитров УАФ объяснил трактовки игрового эпизода в поединке второго тура УПЛ между Мариуполем и черниговской Десной, который прошел 1 августа и закончился победой "северян" со счетом 2:1.

92 минута. Игровая ситуация связана с зачислением гола, а именно: позиция нападающего #20 Десны, при взятии ворот.

При ведении единоборства за мяч между защитником Мариуполя #35 и нападающим Десны #10 в пределах штрафной площади Мариуполя защитник и нападающий, двигаясь на траекторию движения мяча, сталкиваются плечом в плечо в воздухе, после чего мяч, пролетая между ними, попадает к нападающему #20, который забивает его в ворота Мариуполя. Игровой эпизод является очень сложным для определения официальными лицами матча (арбитр и его ассистент) относительно его оценки и принятия правильного решения, и делится на две части:

1) Во-первых, при передаче мяча нападающим #17 Десны в штрафную площадь Мариуполя все игроки команды, которая атаковала, находились в правильном положении, кроме нападающего #90, который находится в положении "вне игры", но не вмешивается в игру и не влияет на кого-либо из защитников команды Мариуполь, что не является нарушением;

2) Во-вторых, мяч, пролетавший между защитником Мариуполя #35 и нападающим Десны #10, касается спины нападающего #10, после чего попадает к игроку #20 Десны, который на мгновение опередил события и уже находился в положении "вне игры", и он забивает гол.

Согласно требованиям действующих Правил игры и соответствующих критериев, нарушения во второй части игрового эпизода должно трактоваться как нарушение "вне игры" и должно наказываться свободным ударом в пользу защищающейся команды (Мариуполь). Действия и принятые решения арбитрами в этом очень сложном игровом эпизоде были неоправданными и такими, которые не отвечают требованиям действующих Правил игры.

В современных условиях такую ситуацию можно было бы исправить с помощью видеосистемы ВАР, но, к сожалению, в этом матче она не работала, как и в других матчах УПЛ в этом сезоне.