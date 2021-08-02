Украина

Наставник черниговской команды поделился своими мыслями после победы над Мариуполем.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал гостевую победу над Мариуполем со счетом 2:1.

"Сложный матч, нам противостояла живая и быстрая команда. Из-за жаркой погоды было тяжеловато не только давать движение, но и просто находиться на поле. Многое решал характер. И, возможно, опыт. Как раз опытные игроки сегодня и решили исход матча.

Удаление? Наверное, да — это ключевой момент. В меньшинстве вдвойне сложнее играть. Вы же помните нашу майскую игру. Мы тогда тоже в меньшинстве остались. Вдесятером всегда тяжелее играть.

Соперник хорошо бежал вперед, используя пространство. Много играл позиционно, делая передачи поперек. А потом по вертикали хорошо ребята бежали вперед.

Обратная замена Жука? Нам надо было усилить игру впереди, поэтому вышел атакующий игрок", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступен видеообзор матча Мариуполь — Десна.