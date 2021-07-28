Украина

С 8 августа только один фургон ВАР планируют вернуть для работы на матчах УПЛ.

УАФ на своем официальном сайте выступила с разъяснением относительно работы системы ВАР на матчах нового сезона УПЛ.

С середины июля в Украине продолжается обучение третьей волны арбитров ВАР. Программой предусмотрены различные этапы и формы занятий в режиме офлайн, для которых задействованы оба фургона системы ВАР в Украине.

До 8 августа арбитры выполнят требования программы ФИФА по обучению системы ВАР. После этого один из двух фургонов, которые есть в наличии УАФ, будет возвращен к полноценной работе в режиме онлайн на матчах УПЛ. Другой фургон будет продолжать работать в режиме офлайн вместе с передвижной телевизионной станцией на отдельных матчах чемпионата U-19 и матчах ПФЛ для завершения обучения и выполнения всех требований программы ФИФА.

После завершения обучения количество видеотехнических лиц вырастет на 15 человек. В частности, три арбитра пройдут обучение по программе "Только ВАР", два арбитра — по программе "ВАР и поле", пять арбитров — по программе "Только поле" и пять ассистентов арбитра — по программе "Помощник ВАР".

После успешного завершения обучения количество украинских рефери, которые смогут работать с системой ВАР, возрастет до 13 арбитров, в поле — до 19, помощников ВАР — до 14. Кроме того, будет подготовлено пять новых наблюдателей ВАР.

Отметим, что на матче первого тура УПЛ между Ворсклой и Днепром-1 система ВАР работала в режиме офлайн. В этом противостоянии было забито два гола из возможных положений вне игры.