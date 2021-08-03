Украина

Специалист — один из кандидатов на пост тренера национальной команды.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал возможность Мирона Маркевича встать у руля сборной Украины после отставки Андрея Шевченко.

"Мы с ним общались. Я же не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры – но конкретики не было.

Нужно сопоставить желание и ситуацию, которая не очень простая – положение в группе и возможности сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства".

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"Мирон Маркевич – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как решит, так и будет", — сказал Маркевич-младший.

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