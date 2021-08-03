Украина

Игроки, тренеры и персонал клуба прошли первый этап вакцинации.

В понедельник, 2 августа, и вторник, 3 августа все футболисты, тренеры и работники Вереса получили первую дозу вакцины от коронавируса Moderna — сообщил официальный сайт клуба.

Второй этап вакцинации Верес проведет через месяц.

Генеральный директор Вереса Антон Назарук отметил, что решение вакцинироваться было добровольным со стороны всех ее участников. Причем вакцинация является не только положительным моментом в свете защиты от заболевания, но и в финансовом аспекте, поскольку после завершения второго этапа отпадет необходимость регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в интервью Football.ua объяснил, что вакцинация является делом добровольным для каждого клуба.

По словам Евгения Дикого, уже вакцинировались Шахтер, Динамо и Десна.