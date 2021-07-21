Украина

Донецкий клуб принял дополнительные меры для защиты своих игроков.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о том, что персонал клуба и футболисты прошли первый этап вакцинации от коронавируса.

Игроки донецкого клуба получили прививку на территории компании Метинвест по договоренности с МОЗ.

"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса.

Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, УЕФА, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", — приводит слова Пятова официальный сайт "горняков".

Напомним, сегодня "горняки" объявили заявку на первую часть сезона УПЛ, в которую вошли 30 игроков.

В первом туре чемпионата Украины команда Роберто Де Дзерби сыграет с Ингульцом. Игра состоится 24 июля.