Украина

Новичок и один из аутсайдеров УПЛ провел выборы капитана команды.

В составе Вереса прошли выборы нового капитана команды — сообщил официальный сайт клуба.

По итогам голосования новым капитаном на сезон-2021/22 команда выбрала 33-летнего вратаря Богдана Когута.

Вице-капитаном стал Михаил Шестаков, при капитанстве котором Верес завоевал путевку в УПЛ. Голоса в борьбе за звание второго вице-капитана разделили Михаил Сергийчук, Дмитрий Немчанинов и Валерий Кучеров.

После двух дней третьего тура УПЛ Верес занимает 14-е место, набрав лишь одно очко.

В четвертом туре УПЛ Верес примет Ворсклу 14 августа.