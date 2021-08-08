Украина

Атакующий полузащитник Металлиста 1925 прокомментировал победу над Черноморцем в третьем туре УПЛ.

Фабиньо не сомневается, что победа Металлиста 1925 была заслуженной, но призвал товарищей по команде не терять концентрацию.

"В некоторых эпизодах первого тайма нам не хватало внимания, – цитирует "полунападающего" официальный сайт Металлиста 1925. – Мы должны помнить, что игра продолжается 90 минут, а каждый тайм по 45, поэтому постоянно надо быть сконцентрированными".

"Для меня было не сложно перейти из центра полузащиты в центр нападения. Нужна была только команда тренера. Рад, что удалось помочь команде забить несклько мячей. Думаю, мы с моими друзьями-одноклубниками заслужили эту победу".

После двух игровых дней третьего тура УПЛ Металлист 1925 занимал четвертое место, набрав 6 очков.

В следующем туре Металлист 1925 сыграет на выезде против Шахтера 13 августа.