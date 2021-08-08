Украина

Полузащитник киевлян не смог переиграть Шевченко.

Динамо Киев в рамках третьего тура чемпионата Украины играет на выезде против луганской Зари.

Подопечные Мирчи Луческу могли увеличить преимущество в счете в середине второго тайма, получив в свое распоряжение одиннадцатиметровый удар.

За исполнение "приговора" взялся Карлос Де Пена, но не смог переиграть Никиту Шевченко ударом с "точки".

Матч Заря — Динамо Киев начался в 19:30. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.