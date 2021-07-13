Украина

Чемпион Украины продолжает подготовку к сезону.

Динамо сменило тренировочную базу, и теперь готовится к сезону-2021/22 на Стад де Арбер недалеко от Женевы — сообщил официальный сайт чемпиона и обладателя Кубка Украины.

К основной группе команды присоединился Беньямин Вербич, а также Карлос Де Пена, чье повреждение в спарринге с Серветтом оказалось незначительным.

Из полевых игроков сейчас по индивидуальной программе занимается только Денис Попов, которому недавно удалили миндалины из-за тонзиллита.

Также отдельно, под руководством Михаила Михайлова, занимается голкипер Руслан Нещерет, восстанавливающийся после операции на бицепсе.

Ранее определились еще два соперника Динамо по контрольным матчам.

Ближайший спарринг киевляне проведут в среду, 14 июля, против Сьона. Начало в 20:00 по киевскому времени.