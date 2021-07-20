Стал известен состав киевлян на товарищеский матч.
ФК Динамо Киев
20 июля 2021, 15:55
Киевское Динамо продолжает подготовку к предстоящему сезону и в рамках очередного контрольного матча встретится с испанским Атлетиком из Бильбао.
Наставник "бело-синих" Мирча Луческу доверил место в основном составе многим основным футболистам, в том числе Де Пене и Цыганкову. В обороне вновь сыграют Сирота и Дубинчак.
Состав Динамо: Бойко — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шапаренко, Буяльский — Де Пена, Цыганков, Вербич.
Товарищеский матч состоится во вторник, 20 июля, в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна видео-трансляция матча.