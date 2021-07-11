Украина

Сегодня киевская команда работала без мяча.

Киевское Динамо продолжает подготовку к предстоящему сезону в Швейцарии, где проходит второй учебно-тренировочный сбор "бело-синих". Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

На следующий день после спарринга со швейцарским Серверттом (1:1), который команда провела в день своего приезда, игроки Динамо вышли на тренировочное поле во французской коммуне Дивон-ле-Бен.

В основном сегодня у игроков была беговая работа, разбитая на временные отрезки, в перерывах между которой футболистам были предложены специальные упражнения со стойками, фишками и фитнесс-резинками, направленные на укрепление мышц и снижение риска получить травмы.

Игроки, которые приняли участие во вчерашнем поединке с Серветтом, закончили тренировку раньше.

Также отмечается, что полузащитник Карлос Де Пена пропустил тренировочное занятие киевлян из-за повреждения, которое оказалось несерьезным. Однако врачи приняли решение поберечь его и предоставили ему отдых.

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