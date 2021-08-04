Украина

Стал известен список игроков Динамо, которые смогут сыграть в спарринге с Фенербахче.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу определил список из 25-ти футболистов, которые отправились в Стамбул на товарищеский матч с Фенербахче — сообщил официальный сайт киевлян.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Тымчик, Сидклей.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.

Нападающие: Антюх, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Сам Луческу из-за простуды остался в Киеве. Действиями команды будет руководить Эмиль Карас.

Матч Фенербахче — Динамо состоится в среду, 4 августа. Начало в 19:00. Будет доступна прямая видео-трансляция поединка.