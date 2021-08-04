Украина

Стало известно о состоянии травмированных Попова и Супряги.

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун прокомментировал состояние травмированных футболистов "бело-синих" — защитника Дениса Попова и нападающего Владислава Супряги.

"Попов в матче с Вересом получил травму прооперированного коленного сустава. Мы провели консультацию по этому поводу и сделали игроку МРТ. В пятницу в Барселоне ему сделают артроскопию коленного сустава, после которой мы и узнаем точный диагноз.

Что касается Супряги, то он проходит реабилитацию после травмы приводящей мышцы. Планируется, что на следующей неделе он сможет работать в общей группе", — приводит слова Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня киевское Динамо проведет товарищеский поединок против турецкого Фенербахче. Стартовый свисток спарринга прозвучит в 19:00. На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция матча.