Украина

Кипер высказался о поражении от Динамо.

Капитан луганской Зари вратарь Никита Шевченко прокомментировал поражение от Динамо в рамках третьего тура УПЛ (1:2).

"Хороший матч для зрителей. Думаю, всем понравился. Были моменты, борьба. Думаю, болельщики точно остались довольными, но не мы. Мы готовимся. Они подстраивались под нас. Мы пытались играть в свой футбол. Может, в первом тайме не все удавалось воплотить. Но в перерыве внесли коррективы – игра чуть-чуть поменялась в тактическом плане.

В чем причина неудачного старта? Если знал бы – ответил бы. Не знаю. Начало сезона, тяжело вкатываемся, но главное – дать реакцию хорошую. У нас длинный чемпионат, плюс две команды. Ничего не потеряно, руки никто не собирается опускать. Мы играли с чемпионом. Но имеем, что имеем. Не удалось чуть-чуть. И «Динамо», и мы не воспользовались этим шансом. Думаю, если бы не пропустили, удалось бы свести минимум к ничьей", — сказал Шевченко.

Отметим, что Никита Шевченко на 71 минуте сумел отбить пенальти от вингера киевлян Карлоса де Пены.

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