Украина

В Доме футбола прошло очередное заседание исполкома УАФ.

9 августа состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, где его участники рассмотрели ряд рабочих вопросов, среди которых был и вопрос о будущем тренерском штабе национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.

По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации и Комитету национальных сборных провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера национальной команды и в срок до 12 августа 2021 проинформировать Исполком УАФ об их итогах.

Следующее заседание Исполкома УАФ запланировано провести в Доме футбола 12 августа.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.