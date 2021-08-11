Украина 11 августа 2021, 22:59 Роскошный гол Буяльского в ворота Миная Полузащитник киевлян изящно перекинул голкипера. Виталий Буяльский, фото Динамо 11 августа 2021, 22:59 Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0. Счет в матче открыл Виталий Буяльский, утонченным ударом перебросив голкипера Миная Кучера после передачи Эрика Рамиреса. Видео гола Буяльского: Напомним, что в подтрибунном помещении произошел конфликт между нападающим Миная Евгением Селезневым и Александром Караваевым. Люди Виталий Буяльский Команды Динамо Киев Минай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте