Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины обыграло Минай со счетом 2:0.

Счет в матче открыл Виталий Буяльский, утонченным ударом перебросив голкипера Миная Кучера после передачи Эрика Рамиреса.

Видео гола Буяльского:

Напомним, что в подтрибунном помещении произошел конфликт между нападающим Миная Евгением Селезневым и Александром Караваевым. 