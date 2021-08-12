Украина

Наставник Миная Василий Кобин признался, что форвард Евгений Селезнев находится в прекрасной форме.

В летнее трансферное окно звездный украинский форвард Евгений Селезнев присоединился к закарпатскому Минаю.

Форвард продолжает набирать кондиции, чтобы помочь своей команде в выполнении поставленных целей.

Наставник закарпатского клуба Василий Кобин рассказал об игровых кондициях нападающего.

"Евгений находится в прекрасной форме. Конечно, он не готов сейчас на все сто процентов, как и в целом наша команда. Есть определенные причины, в частности то, что у нас было всего две недели на подготовку, а также постоянные переносы матчей, от которых мы страдаем. Мы сейчас должны ехать в Запорожье на игру с Зарей, играть через два дня на третий", — цитирует Кобина официальный сайт киевского Динамо.

Отметим, Минай проиграл Динамо в рамках перенесенного матча первого тура УПЛ. К слову, Евгений Селезнев успел поскандалить с Александром Караваевым во время перерыва.