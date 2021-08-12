Украина

Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков и Евгений Макаренко поблагодарили украинского специалиста и его тренерский штаб за совместную работу.

Первый день августа 2021 года в украинском футболе ознаменовался сенсационной новостью – Андрей Николаевич Шевченко со своим тренерским штабом покинули национальную сборную Украины спустя пять лет работы.

За этот период украинского специалиста на посту наставника главной команды страны произошло множество запоминающихся моментов, главным из которых, конечно, смело можно считать исторический выход "желто-синих" в четвертьфинал Евро-2020.

Некоторые футболисты сборной Украины записали Андрею Шевченко прощальные видео с пожеланиями и словами благодарности. В ролике приняли участие вратарь Георгий Бущан, защитник Эдуард Соболь, вингер Александр Зубков и полузащитник Евгений Макаренко.

Георгий Бущан, вратарь сборной Украины:

"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне это очень приятно и льстит. Безумно рад был находиться рядом с вами, потому что вы – мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами.

Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере в качестве тренера. Вы большой чемпион, хочу чтобы вы им были и в качестве тренера. Вы сдержали свое слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и надеюсь – до скорой встречи".

Эдуард Соболь, защитник сборной Украины:

"Хочу поблагодарить вас за совместные 5 лет работы. Также хочу сказать спасибо за предоставленный шанс попасть в национальную команду. На протяжении 5 лет надевать футболку сборной – большая честь и гордость для меня. Хочу пожелать вам удачи в дальнейшей тренерской карьере и достижения наилучших результатов".

Александр Зубков, вингер сборной Украины:

"Хочу выразить огромную благодарность за то доверие, которое было оказано с вашей стороны. Было честью и радостью тренироваться и играть под вашим руководством, также под руководством всего тренерского штаба. И конечно же, за мечту, которая сбылась при вашем участии – надеть футболку сборной Украины. Также хочу пожелать вам успехов в дальнейшей тренерской карьере. Всего самого наилучшего".

Евгений Макаренко, полузащитника сборной Украины:

"Хочу сказать огромное спасибо Шевченко и всему тренерскому штабу за проделанную работу. За полученный опыт, что стал частью прекрасного коллектива и за нереальные эмоции".

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