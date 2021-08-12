Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных УАФ. Возглавили его Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Отметим, что места в комитете также получили нынешний тренер Зари Виктор Скрипник и чемпион мира со сборной U-20 Александр Петраков.

– Олег Блохин – сопредседатель;

– Алексей Михайличенко – сопредседатель;

– Олег Протасов – первый заместитель;

– Анатолий Демьяненко – заместитель;

Члены комитета:

– Александр Петраков;

– Виктор Скрипник;

– Анатолий Бузник;

– Алексей Таргонский;

– Александр Черкасов;

– Сергей Мохник;

– Владимир Ковянов.

Напомним, что ранее главой комитета сборных УАФ был Мирон Маркевич, но недавно он покинул свою должность.