Произошли кадровые изменения сразу на нескольких постах.
Олег Блохин, фото УАФ
12 августа 2021, 18:39
Исполнительный комитет УАФ сформировал Комитет национальных сборных УАФ. Возглавили его Олег Блохин и Алексей Михайличенко.
Отметим, что места в комитете также получили нынешний тренер Зари Виктор Скрипник и чемпион мира со сборной U-20 Александр Петраков.
– Олег Блохин – сопредседатель;
– Алексей Михайличенко – сопредседатель;
– Олег Протасов – первый заместитель;
– Анатолий Демьяненко – заместитель;
Члены комитета:
– Александр Петраков;
– Виктор Скрипник;
– Анатолий Бузник;
– Алексей Таргонский;
– Александр Черкасов;
– Сергей Мохник;
– Владимир Ковянов.
Напомним, что ранее главой комитета сборных УАФ был Мирон Маркевич, но недавно он покинул свою должность.