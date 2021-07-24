Украина: Вторая лига

Симферопольская Таврия представила два комплекта формы на новый сезон.

Симферопольская Таврия, которая выступает во Второй лиге Украины представила домашний и выездной комплект форм на следующий сезон. Информирует клубная пресс-служба.

Один комплект формы представлен чисто в белом цвете. Второй комплект экипировки — белый. Вратарская форма имеет желтый цвет. Новым техническим спонсором команды из Симферополя стал испанский бренд KELME.

Примечательно, что с внешней стороны на спине прописано лозунг клуба: "Крым — это Украина!".

"Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины", — сказано в заявлении клуба.

Напомним, Таврия стартует во Второй лиге матчем против херсонского Кристала. Матч запланирован на воскресение, 24 июля.