ЧМ-2022. Отбор

Поединок между сборными состоится в Киеве — 4 сентября.

Стартовала продажа билетов на поединок квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Украины и Франции, который состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

УАФ в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие фанатов на матче отбора ЧМ-2022.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте TicketsBox. Стоимость билетов — от 250 до 5000 гривен.

Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

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