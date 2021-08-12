ЧМ-2022. Отбор
Поединок между сборными состоится в Киеве — 4 сентября.
Франция - Украина, Getty Images
12 августа 2021, 13:03
Стартовала продажа билетов на поединок квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Украины и Франции, который состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский в 21:45. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
УАФ в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие фанатов на матче отбора ЧМ-2022.
Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте TicketsBox. Стоимость билетов — от 250 до 5000 гривен.
Напомним, что один человек может приобрести не более четырех билетов.
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