Украина

Опорник Шахтера прокомментировал исход матча против Металлист 1925.

Донецкий Шахтер накануне сумел в непростом поединке обыграть харьковский Металлист 1925 в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги (2:0), благодаря чему не отстал от лидирующей группы команд.

Шахтер — Металлист 1925 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, опорный полузащитник "горняков" Тарас Степаненко, на счету которого оказался первый гол команды Роберто Де Дзерби в отчетной игре, прокомментировал результат выступлений своего коллектива в этот вечер.

"Во время подачи с углового в голевом эпизоде мы поменялись с Кривцовым местами, потому что, по теории, я должен был пойти на ближнюю штангу. Но Сергей здорово чиркнул, а мне оставалось попасть в ворота, поэтому это его гол на 80%, и на 20% — мой.

Мы иногда договариваемся так играть на стандартах, чтобы запутать соперников, потому что ни привыкают.

Игра была до забитого мяча. Мы забили, соперники раскрылись, появились зоны, куда можно было бежать или отдавать пас. Так и забили второй гол. Такое часто бывает в матчах, когда одна из команд сильно закрывается", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет гостевой матч против одесского Черноморца.