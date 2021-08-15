Украина

Бывший хавбек Десны будет снова работать вместе с Игорем Йовичевичем.

Еще одним новичком Днепра-1 в нынешнее трансферное окно стал полузащитник Десны Алексей Гуцуляк. Об этом сообщает пресс-служба днепрян.

Соглашение с 23-летним украинцем рассчитано на четыре года. В новой команде Алексей будет выступать под 9-м номером. Сумма трансфера не разглашается.

Гуцуляк выступал за Десну с сезона-2019/20 и в текущей кампании он уже успел провести два матча. В прошедшем сезоне он провел 27 поединков, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.

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