Украина

Наставник Колоса Руслан Костышин подвел итоги матча против львовского Руха.

Колос сыграл в результативную ничью со львовским Рухом в матче четвертого тура УПЛ, уступая по ходу встречи.

Наставник Колоса Руслан Костышин подвел итоги матча, рассказав, как мотивировал своих футболистов в перерыве.

"Комментируя сегодняшний поединок нужно учитывать и игру во вторник, поскольку одно от другого далеко не ушло. В том, как команда выглядела сегодня, есть небольшой отпечаток игры против Шахтера.

В первом тайме вроде владели каким-то преимуществом, но все не то. Тягучий, медленный футбол. Ни агрессии, ничего. Сонные мухи.

Мы и правильно расположились, но если ты медленно все делаешь, то соперник успевает все перекрывать и убегать в контратаки.

Во втором тайме вышла совсем другая команда, агрессивная. Я просто сказал им, что если мы проиграем и сегодня – подам в отставку.

Нуриев выглядел очень медленным. Можем в этом есть и моя вина. Я хотел довериться тем футболистам, которые не играли в прошлом матче, тому же Лысенко.

Если они пустые, то лучше бы я их просто не задействовал сегодня. Поработали бы 1-2 недели с тренером по физической подготовке, чтобы я не кидал их под танки.

Хотел довериться, но физически они выглядели плохо. Оба пропустили много времени в прошлом сезоне, а я сразу начал вводить их в игры. Нет базы.

Я пересмотрю подготовку этих футболистов, поскольку это моя вина. Я их подставляю", – цитирует Костышина ТК Футбол 1/2/3.

Ранее своим мнением о матче поделился наставник Руха Леонид Кучук.