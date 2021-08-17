Украина

Его автором стал игрок "моряков" Илья Путря.

В четырех турах УПЛ-2021/22 арбитры успели назначить 8 пенальти, лишь половина из которых была реализована. Однако в матче Мариуполь — Черноморец точными оказались оба 11-метровых и первый из них оказался 1700-м реализованным в истории высшего дивизиона чемпионата Украины — сообщил официальный сайт УПЛ.

Автором юбилейной «точки» стал игрок Черноморца Илья Путря — его гол на 55-й минуте в итоге оказался победным для гостей.

Всего за историю УПЛ арбитры назначали 2236 пенальти, 1701 из которых был реализован.

Лучшим бомбардиром-пенальтистом является Васил Гигиадзе (Таврия, Кривбасс): 30 ударов с "точки" и 27 голов.

Из команд, пробивавших пенальти, лидирует, как по ударам, так и по голам, Динамо — 203 и 158 соответственно. На втором месте Шахтер — 197 и 146.