Украина

Украинский форвард отправился за игровой практикой в Первую лигу.

Пресс-служба Вереса объявила об уходе нападающего Николая Гайдучика, который продолжит свою карьеру в составе Ужгорода.

Арендное соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

До этого момента Гайдучик успел провести три минуты в матче УПЛ.

В настоящее время Ужгород занимает 16-е место в Первой лиге после четырех туров, набрав одно очко.

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