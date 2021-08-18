Украинский форвард отправился за игровой практикой в Первую лигу.
Николай Гайдучик, НК Верес
18 августа 2021, 11:24
Пресс-служба Вереса объявила об уходе нападающего Николая Гайдучика, который продолжит свою карьеру в составе Ужгорода.
Арендное соглашение с 21-летним форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.
До этого момента Гайдучик успел провести три минуты в матче УПЛ.
В настоящее время Ужгород занимает 16-е место в Первой лиге после четырех туров, набрав одно очко.
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