Украина

Футболист попрощался с национальной командой, поблагодарив фанатов и руководство УАФ.

Футболист донецкого Шахтера Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Украинский полузащитник выступил с заявлением, в котором поблагодарил фанатов и признался, что испытывал гордость представлять нашу страну на международном уровне.

Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную!

Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", — цитирует Марлоса пресс-служба Шахтера.

Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово. За 4 года он провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.