Украина

Защитник Ворсклы прокомментировал успешный для его команды матч против Металлист 1925.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла сумела на своем поле одолеть харьковский Металлист 1925, оформив при этом по одному взятию ворот в каждом из таймов (2:0).

Ворскла — Металлист 1925 2:0 Видео голов и обзор матча

Защитник "зелено-белых" Владимир Чеснаков, которому в этой игре удалось отличиться голом впервые за 2 года и 3 месяца, прокомментировал данный результат выступлений своей команды.

"Победу точно нельзя назвать рядовой, потому что смотрели предыдущую игру Металлиста 1925 с Шахтером, у Шахтера, можно сказать, практически не было моментов. Была очень хорошая игра со стороны команды, поэтому мы настраивались на них очень серьезно.

Тренер нас готовил к тому, чтобы мы не давали им выходить из обороны, как они это делали в прошлой игре. Я считаю, что в первом тайме мы очень хорошо их запрессинговали.

Забитый мяч для меня — радость, но самое главное — то, что выиграла команда. Вдвойне приятно принять участие в таком эпизоде. Хочу посвятить свой гол сыну, Никите. Когда-то он делал мне массаж, и я сказал, что если забью гол, то этот гол будет твой. Наверное, теперь получу массаж и от второго сына, Максима, и дочки, Веры.

Скляр отдал голевую передачу, но я так и не понял, чем. Вроде бы, головой. Самое главное — она дошла.

Могу однозначно сказать, что наши результаты достигаются за счет коллектива. Мы собраны, разговариваем друг с другом. После поражения от КуПСа, когда на нас вылилось много грязи, никто из этой грязи нас не сможет вытащить, кроме нас самих.

Мы собрались на базе, ходим на базе, улыбаемся, друг друга поддерживаем. У нас там есть традиционная баня. Могу сказать, что в этом сезоне там собирается полно людей. Раньше было 5-7 человек, а сейчас — человек 16, и все сидят, парятся. В общем, разговариваем", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет гостевой матч против луганской Зари.