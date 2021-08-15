Украина

Хавбек днепрян поделился своими мыслями после матча с Десной.

Полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура УПЛ против черниговской Десны (2:1), в котором он получил красную карточку.

"В первом тайме мы играли не лучшим образом, было много брака, постоянно спешили. Но вышли на второй тайм и начали создавать моменты, после чего игра и перевернулась. Ну а дальше была одна красная карточка, вторая красная карточка... На самом деле, сейчас очень трудно. Я извиняюсь перед командой за это изъятие, но такие моменты бывают. Хорошо, что команда билась до последнего, и вполне ребята могли вырвать ничью, но все же уступили сопернику.

Красная карточка? С моей стороны просто была реакция на игровой момент, были эмоции, а футбол — это и есть эмоции. Но давать красную карточку в таком матче, да еще и вторую... трудно здесь оценить действия арбитра.

Гол Довбика, посвященный мне? Я все это видел. Спасибо команде, поздравили. Я очень сильно это ценю, а они сегодня бились до конца. Большое им за это спасибо", — приводит слова Пихаленка пресс-служба Днепра-1.

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