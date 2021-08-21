Украина

Форвард "горняков" восстанавливается после травмы в Бразилии.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес продолжает восстановление после травмы в Бразилии.

Напомним, 34-летний украинец получил серьезную травму, повредив крестообразные связки колена в апреле этого года.

На своей странице в Instagram, Мораес ответил на вопрос о сроках возвращения в Украину: "Через 40 дней". Таким образом, Жуниор вернется в Украину в начале октября.

Отметим, что контракт Мораеса рассчитан до конца текущего года.

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