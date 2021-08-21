Украина

Бразильским вингером киевлян интересуется греческий ПАОК.

Полузащитник киевского Динамо Сидклей может продолжить свою карьеру в чемпионате Греции, сообщает Sporttime.

По информации источника, в услугах 28-летнего бразильца заинтересован ПАОК.

В нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против Миная и Ингульца. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

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