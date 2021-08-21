Украина

Это уже второе удаление для игрока Черноморца в нынешнем сезоне.

В настоящее время проходит поединок пятого тура УПЛ, в котором одесский Черноморец принимает донецкий Шахтер.

Уже на 11-й минуте поединка полузащитник Черноморца Богдан Билошевский получил удаление за грубый фол против хавбека "горняков" Алана Патрика.

Первым делом главный арбитр матча Денис Шурман вручил Билошевскому желтую карточку, но после просмотра видеоповтора с помощью системы ВАР, он отменил свое решение и продемонстрировал футболисту красную карточку. Также отметим, что за работу системы ВАР отвечает Екатерина Монзуль.

Для Билошевского это уже второе удаление в нынешнем сезоне в четырех играх.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Черноморец — Шахтер.

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