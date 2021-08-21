Украина

Украинский защитник впервые в карьере сыграл за первую команду "горняков".

В настоящее время проходит поединок пятого тура УПЛ, в котором Шахтер в гостях встречается с одесским Черноморцем.

В этом противостоянии в стартовом составе "горняков" на поле вышел защитник Ефим Конопля. Для 21-летнего украинца это дебютная встреча за первую команду донецкого клуба.

Также отметим, что в этом матче была задействована система ВАР, после чего "моряки" остались в меньшинстве из-за удаления Богдана Билошевского.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Черноморец — Шахтер.