Украина

Защитник Шахтера прокомментировал свой первый матч в донецком клубе.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги донецкому Шахтеру удалось увести победу с поля одесского Черноморца по исходу крайне увлекательного противостояния с большими скоростями (3:0).

Черноморец — Шахтер 0:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, своими эмоциями от выступления команды в этот вечер, а также своей первой игры в оранжево-черной футболке, поделился защитник "горняков" Ефим Конопля.

"Впечатления очень приятные, можно сказать, мечта осуществилась. Рад дебютировать за родной клуб, рад, что помог победить. Поздравляю всех наших болельщиков и команду с хорошим результатом.

Когда выходил на поле, то волнения особо не было. У меня уже есть небольшой опыт, так что я понимал, что нужно просто выходить, выполнять установки тренера, делать свое дело, и все обязательно получится.

Сначала все было немного нервно: ребята из Черноморца доставили немного проблем и забили гол, но там был офсайд. А во втором тайме мы уже полностью взяли матч под контроль и не оставили сопернику никаких шансов.

Мой голевой пас был одной из комбинаций: когда мяч у Марлоса, я должен туда врываться, он мне отдал, а я нашел Алана, и он забил — все просто.

Подводя итог, я могу сказать, что, когда я пришел в команду, то увидел, что она грандиозного уровня, тренер, у которого просто сумасшедшее понимание игры. Главное, что он очень хорошо коммуницирует с футболистами и все доносит.

Даже если кто-то чего-то не понимает, он все равно до конца подсказывает и рассказывает, как кто и что должен делать и мотивирует. Он сумасшедший мотиватор, так что с ним приятно работать", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет гостевой поединок против закарпатского Миная.