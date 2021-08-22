Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал победу над Рухом.

Днепровский Днепр-1 в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле львовских Рух, сумев одержать победу над соперниками со счетом 2:0.

Днепр-1 — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

Полузащитник команды Игора Йовичевича Александр Назаренко, которого признали лучшим игроком отчетного вечера за второй забитый мяч его командой и общий вклад в победу, подвел итоги данному противостоянию на поле Днепр-Арены.

"До Месси мне еще далеко, поэтому не стал бы делать из своего гола что-то невероятное. Я просто продолжаю работать каждый день, и тут получилось так, что сумел обыграть соперника, увидел пространство, и решил пробить.

Вообще, все наши голы — результат исключительно качественных командных действий, поэтому забивает вся команда, а не только я один. За приз лучшему игроку матча могу только поблагодарить. Буду стараться, чтобы подобных наград было как можно больше.

Днепр-1 в своем развитии стремится к тому, чтобы обыгрывать таких соперников, как Рух, на классе, но только время покажет, насколько долгим этот процесс окажется в реальной жизни. Сейчас прошел матч только пятого тура, и многие команды только набирают свою форму. Мы принадлежим к их числу.

Поэтому, будем идти от игры к игре, а там уже посмотрим, что получится достичь", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет гостевой матч против харьковского Металлист 1925.