Полузащитник Днепра-1 прокомментировал победу над Рухом.
Александр Назаренко, фото СК Днепр-1
22 августа 2021, 11:02
Днепровский Днепр-1 в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле львовских Рух, сумев одержать победу над соперниками со счетом 2:0.
Днепр-1 — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча
Полузащитник команды Игора Йовичевича Александр Назаренко, которого признали лучшим игроком отчетного вечера за второй забитый мяч его командой и общий вклад в победу, подвел итоги данному противостоянию на поле Днепр-Арены.
"До Месси мне еще далеко, поэтому не стал бы делать из своего гола что-то невероятное. Я просто продолжаю работать каждый день, и тут получилось так, что сумел обыграть соперника, увидел пространство, и решил пробить.
Вообще, все наши голы — результат исключительно качественных командных действий, поэтому забивает вся команда, а не только я один. За приз лучшему игроку матча могу только поблагодарить. Буду стараться, чтобы подобных наград было как можно больше.
Днепр-1 в своем развитии стремится к тому, чтобы обыгрывать таких соперников, как Рух, на классе, но только время покажет, насколько долгим этот процесс окажется в реальной жизни. Сейчас прошел матч только пятого тура, и многие команды только набирают свою форму. Мы принадлежим к их числу.
Поэтому, будем идти от игры к игре, а там уже посмотрим, что получится достичь", — подытожил украинский футболист.
В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет гостевой матч против харьковского Металлист 1925.