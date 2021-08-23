Украина

Отсутствие конкретики со стороны УАФ не остановило специалиста перед возможностью поработать во главе сборной Украины.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поведал о встрече с президентом УАФ Андреем Павелко, на которой украинскому специалисту предложили возглавить главную команду страны с необычными условиями.

"У меня был разговор с Андреем Павелко. Он пригласил меня 9 августа поговорить. У нас с ним хорошие доверительные отношения, мы с ним работаем около шести с половиной лет.

Поступило предложение – он попросил помочь. Объяснил мне всю ситуацию. Я сказал, что не боюсь, ситуацию понял и помогу вам. Он мне прямо сказал – может быть 3 игры, может – 5, а может – 55", — заявил Петраков в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Александр Петраков также рассказал о своем видении ситуации вокруг натурализованных бразильцев Шахтера, Марлоса и Жуниора Мораеса, и их будущем в сборной Украины.