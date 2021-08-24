Украина

Football.ua подводит итоги 5-го тура УПЛ, где было забито достаточно много голов и было много интересных результатов.

Если в предыдущем туре было огромное количество ничейных результатов 1:1, то уже в этом туре было гораздо больше победителей и проигравших, ничейных результатов не было зафиксировано и вовсе, при этом голов было забито немало. В первом матче тура Ворскла одолела Металлист 1925 со счетом 2:0.

На следующий игровой день забивали только команды победители. Верес обыграл Минай 1:0, Шахтер добыл уверенную победу над Черноморцем 3:0, а Днепр-1 без проблем разобрался с Рухом 2:0.

На воскресенье припали самые результативные матчи. Заря выиграла у Мариуполя со счетом 4:3, Александрия выиграла у Колоса 1:0, а в центральном матче тура Динамо вынесло лидера чемпионата черниговскую Десну со счетом 4:0.

В заключительном матче тура Ингулец добыл волевую победу над Ингульцом 2:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 5-Й ТУР

Ворскла продолжает беспроигрышную серию

Команда Юрия Максимова после обидного вылета из Лиги Коференций правильно отреагировала и в чемпионате выглядит просто потрясающе. Стоит отдать должное Юрию Максимову, наверняка, он сделал все, чтобы после той неудачи команда не упала в психологическую яму, а наоборот отреагировала должным образом.

В матче против Металлиста 1925 полтавчане регулярно создавали свои моменты у ворот соперника и вполне логично, что нашли свои два гола. Отмечаем Дмитрия Ризныка, который справился с одиннадцатиметровым ударом и не позволил Металлисту 1925 даже рассчитывать на ничью в этом матче.

Верес в драматическом матче вырвал важную победу над Минаем

Команде Юрия Вирта было непросто в поединке против Миная. Подопечные Василия Кобина создавали больше голевых моментов в этом матче, но Евгений Селезнев либо угождал в офсайд, либо проигрывал свои скоростные дуэли защитникам ровненского клуба.

В редкой атаке Вереса Гегедошу удался хороший удар, который стал не берущимся для Кучера. Отмечаем и голкипера Вереса Когута, который поспособствовал тому, чтобы его команда победила, он отбил непростой удар с 11-метровой отметки. Селезнев чуть ли не плакал на скамейке.

Черноморец снова в меньшинстве и снова пропускает три

Молодую одесскую команду ждало непростое испытание – игра против донецкого Шахтера. На 13-й минуте матча непростая задача стала практически невыполнимой – Черноморец остался в меньшинстве. Богдан Билошевский увидел перед собой красную карточку за грубый фол против Алана Патрика.

Шахтер в этом матче провел большую ротацию и игроки, которые находятся "под основой" в донецком клубе оправдали доверие тренера и добыли крупную победу 3:0.

Отдельно отметим, что на этом поединке работал видеоассистент VAR, который очень помог разобраться во многих спорных эпизодах. Речь как раз о красной карточке Билошевского и о голах забитых и Шахтером, и Черноморцем. Во всех эпизодах главному арбитру было бы сложно правильно разобраться своими силами.

Днепр-1 без особых трудностей переиграл Рух

Команда Игора Йовичевича демонстрирует, что в текущем сезоне будет бороться за высокие места. В матче против Руха Днепр-1 выглядел гораздо сильнее своего оппонента. Отметим, что в воротах днепрян появился Кожокару, а Паст после досадной ошибки в прошлом туре в матче против Десны присел на скамейку запасных. Правда, много работы у румынского голкипера не было, чего не скажешь про Юрия Панькива.

Кроме одного удачного контрвыпада с ударом Борячука в штангу в исполнении Руха и вспомнить то нечего. Отдельно отмечаем голы, которые забил Днепр-1. Один получился лучше другого. Игнатенко потрясающим дальним ударом пустил мяч по не берущейся траектории для голкипера. Во втором голе Назаренко осуществил сольный проход, сместившись с фланга точно пробил в дальний угол.

Неудавшийся "камбэк" Мариуполя

Первый тайм луганская Заря занималась настоящим избиением своего соперника. Три забитых гола в первой половине – это далеко не все, что могло залетать в ворота "азовцев". Но после перерыва многое поменялось. Луганчане вышли на второй тайм слишком расслабленными. Назарина в простой ситуации вместо того, чтобы сыграть надежно передержал мяч и в итоге потерял его и дал возможность Кулакову выйти один в один.

Заря быстро вернула себе преимущество в три мяча – Шахаб забил свой второй гол в матче ударом из-за пределов штрафной.

Финальный отрезок остался за Мариуполем. Замены Остапа Маркевича принесли свой результат. В итоге хозяева сумели забить два гола и сделать последние минуты матча для Зари нервными, но не более того.

Александрия "передавила" Колос

Александрия приятно удивляет на старте сезона. Команда достаточно видоизменилась в летнее межсезонье, поменялся главный тренер. Все ожидали спад от этого коллектива, а они вопреки всем ожиданиям начали очень хорошо. Чего только стоят победы над Зарей и Шахтером?

Вот и в матче против Колоса Александрии удалось забить гол после подачи с углового, а дальше подопечные Юрия Гуры очень грамотно оттеснили своего соперника и максимально усложнили им жизнь. Дисциплина в оборонительных порядках – то, что отличает нынешнюю Александрию от многих команд УПЛ. После того, как александрийцы добыли минимальное преимущество, практически не было никаких сомнений, что раз уж его удалось удержать в матчах с Шахтером и Зарей, то и с Колосом получится.

Динамо уничтожило Десну

Центральный матч тура был сыгран в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского. В последние годы столичному клубу довольно непросто давались противостояния с командой Александра Рябоконя, Динамо регулярно теряло очки в этих матчах.

В этот раз все получилось иначе. С первых минут стало понятно, что динамовцы вышли с особым настроем на этот матч и максимально заряжены на ворота соперника. Непонятно, что именно так повлияло на Динамо – текущее первое место Десны в турнирной таблице или же потеря очков в прошлом туре против Ингульца.

Тем не менее, Динамо создало огромное количество моментов, а Буяльский в этот вечер был беспощаден и использовал ту свободу между линиями, которую Десна ему предоставляла.

Отдельно отмечаем выход в старте Динамо Дениса Антюха, а также выход на замену Ильи Шкурина.

Первая победа Ингульца

В заключительном матче тура Львов первым забил в ворота Ингульца, но подопечные Сергея Лавриненко буквально сразу же принялись исправлять свое положение. Глядя на игру этих двух команд, то можно отметить, что Львов играет интереснее и разнообразней, Ингулец же действует более прямолинейно, но вот чего не отнять у команды из Петрово, так это упорства. У команды виден характер, после своих неудачных атак, они все с той же упертостью продолжали строить свои атаки. В итоге количество переросло в качество. Голы Козака и Ситало стали вознаграждением для Ингульца.

Львов попробовал отыграться, но не преуспел.

Статистика по игрокам

Сразу 5 игроков имеют в своем активе по 4 забитых гола в УПЛ после 5-ти туров: Руслан Степанюк (Ворскла), Денис Безбородько (Десна), Виталий Буяльский (Динамо), Артем Довбик (Днепр-1), Андрей Кулаков (Мариуполь).

А вот среди лучших ассистентов лиги по-прежнему пока двое – Владислав Калитвинцев (Десна) и Оливье Тилль (Ворскла).

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Победа Динамо над Десной вывело киевский клуб на первую строчку в турнирной таблице. Всего на одно очко меньше у Десны и у Шахтера. На два отстала Ворскла, рядом находятся Днепр-1 и Александрия – у них по 10 очков.

Победа Ингульца и Вереса помогли им подняться со дна турнирной таблицы и оставить там Львов и Мариуполь.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 5 4 1 0 13 2 11 13 2 Шахтер 5 4 0 1 11 3 8 12 3 Десна 5 4 0 1 9 6 3 12 4 Ворскла 5 3 2 0 11 4 7 11 5 Днепр-1 5 3 1 1 10 5 5 10 6 Александрия 5 3 1 1 5 3 2 10 7 Заря 5 2 1 2 11 8 3 7 8 Металлист 1925 5 2 0 3 5 8 -3 6 9 Колос 4 1 2 1 2 2 0 5 10 Верес 5 1 2 2 3 7 -4 5 11 Минай 4 1 1 2 2 4 -2 4 12 Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 13 Ингулец 5 1 1 3 5 11 -6 4 14 Черноморец 5 1 0 4 5 14 -9 3 15 ПФК Львов 5 0 2 3 4 11 -7 2 16 Мариуполь 5 0 1 4 8 12 -4 1



Следующий тур

Достаточно большое количество любопытных противостояний ждет нас в следующем туре. Вспомним хотя бы, как много проблем киевское Динамо испытывает во встречах с Колосом. Но за статус центрального матча тура вполне может поспорить и другой поединок: Заря – Ворскла.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 6-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua