Football.ua подводит итоги 5-го тура УПЛ, где было забито достаточно много голов и было много интересных результатов.
Если в предыдущем туре было огромное количество ничейных результатов 1:1, то уже в этом туре было гораздо больше победителей и проигравших, ничейных результатов не было зафиксировано и вовсе, при этом голов было забито немало. В первом матче тура Ворскла одолела Металлист 1925 со счетом 2:0.
На следующий игровой день забивали только команды победители. Верес обыграл Минай 1:0, Шахтер добыл уверенную победу над Черноморцем 3:0, а Днепр-1 без проблем разобрался с Рухом 2:0.
На воскресенье припали самые результативные матчи. Заря выиграла у Мариуполя со счетом 4:3, Александрия выиграла у Колоса 1:0, а в центральном матче тура Динамо вынесло лидера чемпионата черниговскую Десну со счетом 4:0.
В заключительном матче тура Ингулец добыл волевую победу над Ингульцом 2:1.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 5-Й ТУР
20 АВГУСТА 2021
21 АВГУСТА 2021
22 АВГУСТА 2021
23 АВГУСТА 2021
Ворскла продолжает беспроигрышную серию
Команда Юрия Максимова после обидного вылета из Лиги Коференций правильно отреагировала и в чемпионате выглядит просто потрясающе. Стоит отдать должное Юрию Максимову, наверняка, он сделал все, чтобы после той неудачи команда не упала в психологическую яму, а наоборот отреагировала должным образом.
В матче против Металлиста 1925 полтавчане регулярно создавали свои моменты у ворот соперника и вполне логично, что нашли свои два гола. Отмечаем Дмитрия Ризныка, который справился с одиннадцатиметровым ударом и не позволил Металлисту 1925 даже рассчитывать на ничью в этом матче.
Верес в драматическом матче вырвал важную победу над Минаем
Команде Юрия Вирта было непросто в поединке против Миная. Подопечные Василия Кобина создавали больше голевых моментов в этом матче, но Евгений Селезнев либо угождал в офсайд, либо проигрывал свои скоростные дуэли защитникам ровненского клуба.
В редкой атаке Вереса Гегедошу удался хороший удар, который стал не берущимся для Кучера. Отмечаем и голкипера Вереса Когута, который поспособствовал тому, чтобы его команда победила, он отбил непростой удар с 11-метровой отметки. Селезнев чуть ли не плакал на скамейке.
Черноморец снова в меньшинстве и снова пропускает три
Молодую одесскую команду ждало непростое испытание – игра против донецкого Шахтера. На 13-й минуте матча непростая задача стала практически невыполнимой – Черноморец остался в меньшинстве. Богдан Билошевский увидел перед собой красную карточку за грубый фол против Алана Патрика.
Шахтер в этом матче провел большую ротацию и игроки, которые находятся "под основой" в донецком клубе оправдали доверие тренера и добыли крупную победу 3:0.
Отдельно отметим, что на этом поединке работал видеоассистент VAR, который очень помог разобраться во многих спорных эпизодах. Речь как раз о красной карточке Билошевского и о голах забитых и Шахтером, и Черноморцем. Во всех эпизодах главному арбитру было бы сложно правильно разобраться своими силами.
Днепр-1 без особых трудностей переиграл Рух
Команда Игора Йовичевича демонстрирует, что в текущем сезоне будет бороться за высокие места. В матче против Руха Днепр-1 выглядел гораздо сильнее своего оппонента. Отметим, что в воротах днепрян появился Кожокару, а Паст после досадной ошибки в прошлом туре в матче против Десны присел на скамейку запасных. Правда, много работы у румынского голкипера не было, чего не скажешь про Юрия Панькива.
Кроме одного удачного контрвыпада с ударом Борячука в штангу в исполнении Руха и вспомнить то нечего. Отдельно отмечаем голы, которые забил Днепр-1. Один получился лучше другого. Игнатенко потрясающим дальним ударом пустил мяч по не берущейся траектории для голкипера. Во втором голе Назаренко осуществил сольный проход, сместившись с фланга точно пробил в дальний угол.
Неудавшийся "камбэк" Мариуполя
Первый тайм луганская Заря занималась настоящим избиением своего соперника. Три забитых гола в первой половине – это далеко не все, что могло залетать в ворота "азовцев". Но после перерыва многое поменялось. Луганчане вышли на второй тайм слишком расслабленными. Назарина в простой ситуации вместо того, чтобы сыграть надежно передержал мяч и в итоге потерял его и дал возможность Кулакову выйти один в один.
Заря быстро вернула себе преимущество в три мяча – Шахаб забил свой второй гол в матче ударом из-за пределов штрафной.
Финальный отрезок остался за Мариуполем. Замены Остапа Маркевича принесли свой результат. В итоге хозяева сумели забить два гола и сделать последние минуты матча для Зари нервными, но не более того.
Александрия "передавила" Колос
Александрия приятно удивляет на старте сезона. Команда достаточно видоизменилась в летнее межсезонье, поменялся главный тренер. Все ожидали спад от этого коллектива, а они вопреки всем ожиданиям начали очень хорошо. Чего только стоят победы над Зарей и Шахтером?
Вот и в матче против Колоса Александрии удалось забить гол после подачи с углового, а дальше подопечные Юрия Гуры очень грамотно оттеснили своего соперника и максимально усложнили им жизнь. Дисциплина в оборонительных порядках – то, что отличает нынешнюю Александрию от многих команд УПЛ. После того, как александрийцы добыли минимальное преимущество, практически не было никаких сомнений, что раз уж его удалось удержать в матчах с Шахтером и Зарей, то и с Колосом получится.
Динамо уничтожило Десну
Центральный матч тура был сыгран в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского. В последние годы столичному клубу довольно непросто давались противостояния с командой Александра Рябоконя, Динамо регулярно теряло очки в этих матчах.
В этот раз все получилось иначе. С первых минут стало понятно, что динамовцы вышли с особым настроем на этот матч и максимально заряжены на ворота соперника. Непонятно, что именно так повлияло на Динамо – текущее первое место Десны в турнирной таблице или же потеря очков в прошлом туре против Ингульца.
Тем не менее, Динамо создало огромное количество моментов, а Буяльский в этот вечер был беспощаден и использовал ту свободу между линиями, которую Десна ему предоставляла.
Отдельно отмечаем выход в старте Динамо Дениса Антюха, а также выход на замену Ильи Шкурина.
Первая победа Ингульца
В заключительном матче тура Львов первым забил в ворота Ингульца, но подопечные Сергея Лавриненко буквально сразу же принялись исправлять свое положение. Глядя на игру этих двух команд, то можно отметить, что Львов играет интереснее и разнообразней, Ингулец же действует более прямолинейно, но вот чего не отнять у команды из Петрово, так это упорства. У команды виден характер, после своих неудачных атак, они все с той же упертостью продолжали строить свои атаки. В итоге количество переросло в качество. Голы Козака и Ситало стали вознаграждением для Ингульца.
Львов попробовал отыграться, но не преуспел.
Статистика по игрокам
Сразу 5 игроков имеют в своем активе по 4 забитых гола в УПЛ после 5-ти туров: Руслан Степанюк (Ворскла), Денис Безбородько (Десна), Виталий Буяльский (Динамо), Артем Довбик (Днепр-1), Андрей Кулаков (Мариуполь).
А вот среди лучших ассистентов лиги по-прежнему пока двое – Владислав Калитвинцев (Десна) и Оливье Тилль (Ворскла).
Турнирная таблица
Победа Динамо над Десной вывело киевский клуб на первую строчку в турнирной таблице. Всего на одно очко меньше у Десны и у Шахтера. На два отстала Ворскла, рядом находятся Днепр-1 и Александрия – у них по 10 очков.
Победа Ингульца и Вереса помогли им подняться со дна турнирной таблицы и оставить там Львов и Мариуполь.
|#
|
|24 АВГУСТА 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|5
|4
|1
|0
|13
|2
|11
|13
|2
|
|Шахтер
|5
|4
|0
|1
|11
|3
|8
|12
|3
|
|Десна
|5
|4
|0
|1
|9
|6
|3
|12
|4
|
|Ворскла
|5
|3
|2
|0
|11
|4
|7
|11
|5
|
|Днепр-1
|5
|3
|1
|1
|10
|5
|5
|10
|6
|
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|5
|3
|2
|10
|7
|
|Заря
|5
|2
|1
|2
|11
|8
|3
|7
|8
|
|Металлист 1925
|5
|2
|0
|3
|5
|8
|-3
|6
|9
|
|Колос
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|5
|10
|
|Верес
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|11
|
|Минай
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|12
|
|Рух
|5
|1
|1
|3
|4
|8
|-4
|4
|13
|
|Ингулец
|5
|1
|1
|3
|5
|11
|-6
|4
|14
|
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5
|14
|-9
|3
|15
|
|ПФК Львов
|5
|0
|2
|3
|4
|11
|-7
|2
|16
|
|Мариуполь
|5
|0
|1
|4
|8
|12
|-4
|1
Следующий тур
Достаточно большое количество любопытных противостояний ждет нас в следующем туре. Вспомним хотя бы, как много проблем киевское Динамо испытывает во встречах с Колосом. Но за статус центрального матча тура вполне может поспорить и другой поединок: Заря – Ворскла.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 6-Й ТУР
27 АВГУСТА 2021
28 АВГУСТА 2021
29 АВГУСТА 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua