Украина

Клуб из Коваливки заявил, что вратарь пропустил игру против Александрии из-за травмы.

Голкипер Колоса Евгений Волынец пропустил матч пятого тура чемпионата Украины против Александрией на фоне слухов о переходе в польский Ракув.

Как сообщает официальный сайт Колоса, голкипер не вел никаких переговоров с другими клубами, а матч чемпионата Украины против Александрии пропустил из-за повреждения.

Стоит отметить, что без Волынца Колос минимально уступил Александрии в домашнем матче (0:1). Вашему вниманию видео гола и обзор матча в Коваливке.