Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Александрия в рамках матча пятого тура украинской Премьер-лиги в гостях одержала минимальную победу над Колосом из Ковалевки (1:0).

Победу команде Юрия Гуры принес единственный гол в исполнении Владислава Бабогло, который в начале второго тайма ворвался под подачу Рыбалки с углового на правом фланге в зону перед вратарской, после чего пробил затылком под перекладину.

Предлагаем вам обзор поединка:

Колос — Александрия 0:1

Гол: Бабогло, 51.



Колос: Маханьков — Золотов, Павловец (Костышин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76) — Чурко, Нгамба, Милько, Кариока — Ситчинава (Лысенко, 76).



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Дрышлюк, 90+2), Ковалец, Демченко (Рыбалка, 46) — Кожушко (Одарюк, 65), Спинелли (Устименко, 46), Третьяков.



Предупреждения: Милько, Богданов, Гавриш, Кариока — Демченко, Калюжный, Дубра.